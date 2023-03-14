"آثارها مميتة".. رجال أعمال إسرائيليون يحذرون من تمرير خطة الإصلاح القضائي

حذر العشرات من رجال الأعمال في إسرائيل، الثلاثاء، من تمرير خطة الإصلاح القضائي، على خلفية ما أسموه بـ"آثار مميتة" على الاقتصاد الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن 23 من كبار رجال الأعمال في إسرائيل، من بينهم رؤساء البنوك الكبرى في البلاد، حذروا خلال اجتماع مع الرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس من استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في تمرير قوانين الإصلاح القانونية.

ووفق الصحيفة، فقد عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين، بمن فيهم رؤساء البنوك الكبرى، اجتماعاً غير عادي مع الرئيس هرتسوغ، وأعربوا عن دعمهم لمخططه حتى قبل تقديمه.