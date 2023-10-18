"ستاندرد آند بورز": التصعيد في غزة يزيد الضغط على تقييم المخاطر الجيوسياسية‎

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في الشرق الأوسط "يزيد من الضغط على التقييم العالمي للمخاطر الجيوسياسية".

وأضافت الوكالة أن "الحرب في الشرق الأوسط تزيد توتر العلاقات الدولية الناجم عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، والعلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة".

وبينت أن "الخطر الرئيسي في حالة أي تصعيد في حرب إسرائيل وحماس هو احتمال حدوث صدمة في إمدادات الطاقة، ما قد يؤجج التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي".