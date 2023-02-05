بريطانيا تواجه أكبر إضراب على الإطلاق للعاملين في الرعاية الصحية بسبب الأجور

تواجه بريطانيا أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق، غدًا الإثنين، بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور مما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في نظام صحي يعاني من ضغوط بالغة بالفعل.

وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة، منذ أواخر العام الماضي، لكن إضراب، غدٍ الإثنين، الذي يشارك فيه العاملون من المجالين، ومعظمهم في إنجلترا، سيمثل أكبر إضراب في تاريخ خدمة الصحة الوطنية (إن.إتش.إس) البالغ 75 عامًا.