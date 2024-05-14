ترقب بيانات التضخم الأمريكية يدعم استقرار الدولار

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 60 بالمئة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، مقابل 75 بالمئة قبل شهر.

وتتجه كل الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلكين، غدا الأربعاء، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية 0.3 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان بانخفاض من 0.4 بالمئة في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وتصدر في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية، والتي تترقبها الأسواق بحثا عن إشارات حول ما إذا كان التضخم في طريقه نحو ما يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وسجل اليورو تراجعًا طفيفا إلى 1.0786 دولار، ولكنه سجل ارتفاعا بنحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الشهر، وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2559 دولار مرتفعا 0.5 بالمئة تقريبا حتى الآن في مايو أيار.