أردوغان يدعو ماسك لفتح مصنع لسيارات تسلا في تركيا

قالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة تسلا، إلى فتح مصنع لشركته في تركيا.

وأضافت الوكالة أن أردوغان وجه الدعوة خلال اجتماع في مبنى البيت التركي، وهي ناطحة سحاب قريبة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المنتظر أن يجتمع ماسك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كاليفورنيا اليوم الاثنين. وكتب ماسك على منصة "إكس" أن محادثاتهما ستركز على تكنولوجيا الذكاء الصناعي.

ويتواجد أردوغان في الولايات المتحدة لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعبرت تسلا في أغسطس آب عن اهتمامها ببناء مصنع في الهند لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكاليف. وتملك تسلا في الوقت الراهن ستة مصانع.

وقال ماسك في مايو أيار إن الشركة ستختار على الأرجح موقعا لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.