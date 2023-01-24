السيسي يتوجه إلى الهند في مسعى لحشد الاستثمارات

وتسعى القاهرة لحشد الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة نقص في الدولار أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

وفي العام الماضي، سعت لمساعدة من الدول الخليجية الحليفة الغنية بالطاقة ومن صندوق النقد الدولي، بعد أن فاقمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.

وتسعى مصر أيضا إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بما يشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.