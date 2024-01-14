عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024

أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق من اليوم الأحد مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقًا كبيرًا لتمويل حرب إسرائيل مع حركة حماس، ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح غد الاثنين.

ووفقًا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب، التي بدأت في السابع من أكتوبر، إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.