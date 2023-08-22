حريق غابات يعلق الملاحة البحرية في مضيق الدردنيل

قالت وزارة النقل التركية ووكالة "تريبيكا" للشحن، الثلاثاء، إن حركة الملاحة البحرية من بحر إيجه إلى بحر مرمرة عُلقت بسبب حريق غابات في منطقة جناق قلعة، شمال غرب البلاد.

وقالت "تريبيكا" إن "الحركة الملاحية في الدردنيل علقت في كلا الاتجاهين، اليوم الثلاثاء، في الساعة 18:45، 1545 بتوقيت غرينتش؛ بسبب الاستعانة بالطائرات للمساعدة في احتواء حريق الغابات في المنطقة بنقل الماء بشكل آمن من البحر".