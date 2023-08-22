حريق غابات يعلق الملاحة البحرية في مضيق الدردنيل
قالت وزارة النقل التركية ووكالة "تريبيكا" للشحن، الثلاثاء، إن حركة الملاحة البحرية من بحر إيجه إلى بحر مرمرة عُلقت بسبب حريق غابات في منطقة جناق قلعة، شمال غرب البلاد.
وقالت "تريبيكا" إن "الحركة الملاحية في الدردنيل علقت في كلا الاتجاهين، اليوم الثلاثاء، في الساعة 18:45، 1545 بتوقيت غرينتش؛ بسبب الاستعانة بالطائرات للمساعدة في احتواء حريق الغابات في المنطقة بنقل الماء بشكل آمن من البحر".
ويمثل مضيق الدردنيل طريق شحن محوريا للسفن المبحرة بين أوروبا وآسيا، وهو ممر ضيق له أهمية تاريخية ويربط بحر إيجه بالبحر الأسود.
وقالت وزارة النقل التركية في بيان: "تستعد زوارق القطر للتدخل إن امتد الحريق إلى الواجهة البحرية، ما يوفر دعما إضافيا لعمليات إخماد الحريق الجارية".