بعد "توبيخ" أوروبي.. فرنسا تتعهد بخفض عجز موازنتها

أكد وزير المال الفرنسي برونو لومير، أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، وذلك بعدما وبّخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.

وقال لومير لصحافيين في لوكسمبورغ نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، "علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل".

الأحزاب السياسية

وأضاف: "سنتمسك بالمسار نفسه وسنسعى لتحقيق 3 % كي نصل إلى ما دون 3 % بحلول 2027".

وتشهد فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.

ووعدت مختلف الأحزاب السياسية بالإنفاق بشكل باذخ، وهو ما يعود بحسب لومير إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.