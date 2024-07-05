الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2358.14 دولار للأوقية، وفق "رويترز".

وصعد أكثر من 1% خلال الأسبوع. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فانخفضت 0.1% إلى 2366.30 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وأشارت بيانات اقتصادية يوم الأربعاء إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأظهر تقرير منفصل زيادة في عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أسبوع الماضي.

ويتوقع المتداولون حالياً بنسبة 73% تقريباً خفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لشركة "سي.إم.إي".

ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يونيو/ حزيران، نصح المسؤولون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.45 دولار وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو/ أيار.

وهبط البلاتين 0.2% إلى 1000.82 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1019.11 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.