تركيا تعلن الكميات المنقولة عبر مبادرة "ممر الحبوب" منذ أغسطس
قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن أكثر من 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية نُقلت إلى الأسواق العالمية منذ إطلاق مبادرة "ممر الحبوب".
وجرى إطلاق هذه المبادرة، بوساطة تركية، بهدف مواجهة مخاطر "أزمة الغذاء العالمية" المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر أورال أوغلو أن تركيا هي ثالث أكثر بلد نُقل إليه كميات من الحبوب، ضمن قائمة تضم 44 دولة.
ولفت إلى مساهمة 290 سفينة تركية من بين 987 سفينة تابعة لدول أخرى في نقل الحبوب، بحسب قناة "تي آر تي" التركية.
وأشار الوزير التركي، إلى أن إجمالي كمية الحبوب المنقولة خلال الفترة بين آب/ أغسطس 2022 إلى الـ20 من حزيران/ يونيو الحالي، بلغت 32 مليون طن.
وأضاف أن "الكمية التي وصلت إلى موانئ تركيا بلغت 3 ملايين و659 ألف طن، فيما كانت أكبر حمولة متجهة إلى الصين بإجمالي 7 ملايين و662 ألفًا و808 أطنان".
وبحسب القناة فقد كانت البلدان التي تم نقل أكبر حمولة إليها هي الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا.
وأضاف الوزير، أن حصة الدول الأفريقية من الحبوب تضاعفت في الأشهر الستة الماضية، لتبلغ 12% من إجمالي الكمية.
وخلال الأشهر الماضية أثارت تهديدات روسيا بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مخاوف من ارتفاع الأسعار والتسبب في أزمة غذاء عالمية جديدة.
ووقعت موسكو وكييف في تموز/ يوليو 2022، بوساطة من أنقرة، اتفاقيتين منفصلتين لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود.
المصدر: قناة "تي آر تي" التركية