أبرزها "أبل".. شركات أوروبية عملاقة بدأت بمغادرة الصين

ذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت بعد 4 عقود من السباق لدخول السوق الآسيوي، بإعادة التفكير في تلك الإستراتيجية.

وبحسب الصحيفة، بدأ بعض تلك الشركات يخفف تواجده على أرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بسبب زيادة المخاطر والقيود الناتجة عن فصل الصين عن الغرب.

وقالت الصحيفة إن شركة "Swiss Dentons"، أكبر شركة محاماة في العالم من حيث عدد الموظفين، أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها ستغادر الصين، بعد ما قامت بأكبر اندماج في مجال المحاماة مع منافستها شركة " Dacheng".

وشكلت الشركتان معًا شركة عملاقة تضم 12 ألف محام يعملون في 80 دولة. إذ لا يمكن للشركات التي لديها نشاط، أي أصول مادية، في الصين أن تسير بالسرعة نفسها؛ ما يعطي إشارات واضحة على أن هذا السوق يمثل مخاطر متصاعدة.

وقامت شركة "AstraZeneca" لصناعة الأدوية الأنجلو سويدية، أكبر شركة من حيث قيمة بورصة لندن، بوضع خطط طوارئ حال اضطرارها لمغادرة الصين، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في يونيو/ حزيران الماضي.

وعلى المنوال ذاته، تقوم الشركة الأكثر قيمة في العالم، "أبل"، تدريجيًّا بنقل جزء من أنشطتها من الصين إلى فيتنام والهند والولايات المتحدة.