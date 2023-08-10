ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 9.6% في يونيو

ارتفع معدل البطالة في تركيا 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.6 % في يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لبيانات رسمية نشرتها قناة "تي آر تي" التركية.

وارتفعت أيضا نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 1.7 نقطة مئوية إلى 24.2 %.

وبحسب البيانات، انخفض عدد الأفراد الذين يعملون، بمقدار 363 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي 2023، مقارنةً بشهر أيار/ مايو الماضي، ليصل إجمالي عددهم إلى 31.291 مليون شخص، فيما انخفض معدل التوظيف بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 47.8%.

وتراجعت القوى العاملة بمقدار 359 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي مقارنةً بشهر أيار/ مايو الماضي، ليصل إجمالي عددهم إلى 34.629 مليون شخص.