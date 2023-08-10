ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 9.6% في يونيو
ارتفع معدل البطالة في تركيا 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.6 % في يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لبيانات رسمية نشرتها قناة "تي آر تي" التركية.
وارتفعت أيضا نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 1.7 نقطة مئوية إلى 24.2 %.
وبحسب البيانات، انخفض عدد الأفراد الذين يعملون، بمقدار 363 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي 2023، مقارنةً بشهر أيار/ مايو الماضي، ليصل إجمالي عددهم إلى 31.291 مليون شخص، فيما انخفض معدل التوظيف بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 47.8%.
وتراجعت القوى العاملة بمقدار 359 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي مقارنةً بشهر أيار/ مايو الماضي، ليصل إجمالي عددهم إلى 34.629 مليون شخص.
وانخفض معدل مشاركة قوى العمل بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 52.9%. وكان هذا المعدل 70.7% للذكور و 35.5% للإناث.
وزاد معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا، بمقدار 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 18.6% مقارنةً بالشهر السابق. وتقدر نسب البطالة بالنسبة لهذه الفئة العمرية بـ 15.4% للذكور و 24.2% للإناث.
وزاد متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية للأفراد الذين يعملون، باستثناء التأثيرات الموسمية والتقويمية، بمقدار 0.7 ساعة في يونيو/حزيران الماضي مقارنةً بالشهر السابق، لتصل إلى 44.6 ساعة.
وانخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ 2021، ولكنها ارتفعت بشكل طفيف في الأشهر القليلة الماضية.
المصدر: قناة "تي آر تي" التركية