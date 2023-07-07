اتفاق على تسهيل تشغيل العمال المغاربة في المزارع الفرنسية

اتفقت فرنسا والمغرب على تسهيل الاستعانة بالعمال الزراعيين الموسميين المغاربة في مزارع فرنسية، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.

ووقعت أكبر نقابة زراعية فرنسية (الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الفرنسيين)، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج "Ofii"، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المغربية، على اتفاقية بهذا الشأن.

ويلعب العمال الموسميون الأجانب الذين عادوا بأعداد كبيرة منذ رفع القيود المرتبطة بوباء "كورونا" دورا أساسيا في القطاع الزراعي الفرنسي.

وأوضح اتحاد المزارعين الفرنسيين، في بيان، أن "هذه الخطوة تندرج ضمن الرغبة في تلبية حاجات المزارعين الذين يعانون حاليا نقصا في طالبي العمل، ولا سيما للقيام بأعمال موسمية، خشية خسارة بعض المحاصيل".

وقال اتحاد النقابات الفرنسي إن الهدف هو وضع "الأسس لآلية مفيدة ومسؤولة ذات هدف واضح، هو عرض إجراءات توظيف جماعي وآمن على المزارعين، يضمن في الوقت نفسه للموظفين مدخلا واندماجا وعودة إلى بلادهم في سياق منظم ومحترم".