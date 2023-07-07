اتفاق على تسهيل تشغيل العمال المغاربة في المزارع الفرنسية
اتفقت فرنسا والمغرب على تسهيل الاستعانة بالعمال الزراعيين الموسميين المغاربة في مزارع فرنسية، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.
ووقعت أكبر نقابة زراعية فرنسية (الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الفرنسيين)، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج "Ofii"، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المغربية، على اتفاقية بهذا الشأن.
ويلعب العمال الموسميون الأجانب الذين عادوا بأعداد كبيرة منذ رفع القيود المرتبطة بوباء "كورونا" دورا أساسيا في القطاع الزراعي الفرنسي.
وأوضح اتحاد المزارعين الفرنسيين، في بيان، أن "هذه الخطوة تندرج ضمن الرغبة في تلبية حاجات المزارعين الذين يعانون حاليا نقصا في طالبي العمل، ولا سيما للقيام بأعمال موسمية، خشية خسارة بعض المحاصيل".
وقال اتحاد النقابات الفرنسي إن الهدف هو وضع "الأسس لآلية مفيدة ومسؤولة ذات هدف واضح، هو عرض إجراءات توظيف جماعي وآمن على المزارعين، يضمن في الوقت نفسه للموظفين مدخلا واندماجا وعودة إلى بلادهم في سياق منظم ومحترم".
وباتت الحاجة إلى هذه القوة العاملة في المزارع الفرنسية ملحة، إلى حد أن المزارعين طلبوا من السلطات الفرنسية إقامة جسور جوية استثنائية في وسط أزمة "كورونا" الصحية، لنقل العمال في وقت كانت الملاحة الجوية متوقفة.
واستجابة لذلك، استقدم المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج 900 عامل مغربي في تشرين الأول/أكتوبر 2020؛ من أجل "إنقاذ محاصيل" أنواع من الفاكهة، و300 عامل، في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، للعمل في زراعة البقول والأزهار.