الثالثة أوروبيا.. ضريبة القيمة المضافة بإيرلندا عند 13.5%

قال رئيس اتحاد "Vintners" الإيرلندي، جون كليندينن، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 13.5% ستؤثر سلبًا على التجارة مع انتهاء موسم الصيف، معتبرها خطوة قصيرة النظر من جانب الحكومة.

ونقلت صحيفة "آيرش تايمز"، في تقرير نشرته الجمعة، عن رئيس اتحاد الفنادق الإيرلندي (IHF) دينيس كامبل، قوله إن إعادة معدل ضريبة القيمة المضافة للسياحة ستقوض بشكل خطير قدرة إيرلندا على المنافسة دوليا لجذب الزوار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد شدد على أن معدل القيمة المضافة المستعاد يعني أن إيرلندا حصلت على ثالث أعلى معدل لضريبة القيمة المضافة في أوروبا.

بدورها، أعلنت شركة "Energia"، الجمعة، عن خطط لخفض أسعار الطاقة المنزلية بنسبة تصل إلى 20% اعتبارًا من بداية الشهر المقبل، في خطوة ستوفر لبعض العملاء نحو 700 يورو من فواتير الكهرباء والغاز المجمعة على مدار 12 شهرا.

من جانبه، قال ليام إدواردز، من مطعم جيم إدواردز في كينسال، مقاطعة كورك، الذي يعمل فيه 30 شخصًا، إن السعر المخفض للقيمة المضافة ساعد في مواجهة الزيادة الهائلة بالنفقات العامة في العامين الماضيين، مؤكدا "زيادتها بنسبة 50% هو في الحقيقة المسمار الأخير في نعش بعض الشركات".

وقالت مصففة الشعر جيما كروسون، من "سليجو"، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تدفع العملاء إلى السوق السوداء، حيث لا يدفع مقدمو الخدمات الضرائب أو ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تغيير ضريبة القيمة المضافة كان واحدًا من ثلاث زيادات في الأسعار دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل، وكانت الزيادات الأخرى هي إنهاء الضرائب المخفضة على وقود السيارات ورسوم إضافية على النفايات المنزلية غير المعاد تدويرها.