الثالثة أوروبيا.. ضريبة القيمة المضافة بإيرلندا عند 13.5%
قال رئيس اتحاد "Vintners" الإيرلندي، جون كليندينن، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 13.5% ستؤثر سلبًا على التجارة مع انتهاء موسم الصيف، معتبرها خطوة قصيرة النظر من جانب الحكومة.
ونقلت صحيفة "آيرش تايمز"، في تقرير نشرته الجمعة، عن رئيس اتحاد الفنادق الإيرلندي (IHF) دينيس كامبل، قوله إن إعادة معدل ضريبة القيمة المضافة للسياحة ستقوض بشكل خطير قدرة إيرلندا على المنافسة دوليا لجذب الزوار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد شدد على أن معدل القيمة المضافة المستعاد يعني أن إيرلندا حصلت على ثالث أعلى معدل لضريبة القيمة المضافة في أوروبا.
بدورها، أعلنت شركة "Energia"، الجمعة، عن خطط لخفض أسعار الطاقة المنزلية بنسبة تصل إلى 20% اعتبارًا من بداية الشهر المقبل، في خطوة ستوفر لبعض العملاء نحو 700 يورو من فواتير الكهرباء والغاز المجمعة على مدار 12 شهرا.
من جانبه، قال ليام إدواردز، من مطعم جيم إدواردز في كينسال، مقاطعة كورك، الذي يعمل فيه 30 شخصًا، إن السعر المخفض للقيمة المضافة ساعد في مواجهة الزيادة الهائلة بالنفقات العامة في العامين الماضيين، مؤكدا "زيادتها بنسبة 50% هو في الحقيقة المسمار الأخير في نعش بعض الشركات".
وقالت مصففة الشعر جيما كروسون، من "سليجو"، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تدفع العملاء إلى السوق السوداء، حيث لا يدفع مقدمو الخدمات الضرائب أو ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تغيير ضريبة القيمة المضافة كان واحدًا من ثلاث زيادات في الأسعار دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل، وكانت الزيادات الأخرى هي إنهاء الضرائب المخفضة على وقود السيارات ورسوم إضافية على النفايات المنزلية غير المعاد تدويرها.
بدوره، أوضح وزير المالية الإيرلندي مايكل ماكجراث أن هذه الزيادة ليست النهائية المخطط لها للضريبة، والتي ستعيدها إلى مستواها الأصلي اعتبارًا من نهاية أكتوبر، وستظل قيد المراجعة بينما تستعد الحكومة للضريبة.
فيما قالت جمعية تجار تجزئة البنزين الإيرلندية إنه إذا تمت زيادة أسعار الوقود مرة أخرى في نهاية أكتوبر، فسيكون هناك ارتفاع حاد في سياحة الوقود عبر الحدود، زاعمة أن هذا قد يكلف الاقتصاد 230 مليون يورو.
وأشار المتحدث باسم الجمعية ديفيد بليفنز إلى أن تجار التجزئة ليس أمامهم خيار سوى زيادة الأسعار، ويجب عليهم الاستجابة للزيادة والنقصان في تكاليف البيع بالجملة، وإذا تم فرض زيادة في الرسوم الجمركية، أو تغيير في ضريبة القيمة المضافة، فسيتم تطبيق ذلك عليهم.
وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أنه سيتم فرض ضريبة جديدة على العملاء بموجب لوائح إدارة النفايات (ضريبة مدافن النفايات) (المعدلة) لعام 2023 ولوائح الاقتصاد الدائري (ضريبة استرداد النفايات) لعام 2023، والتي ستفرض ضريبة استرداد النفايات بقيمة 10 يورو للطن، وزيادة قدرها 10 يورو لضريبة مدافن النفايات الحالية لتصبح 85 يورو للطن.
وسيقوم مقدمو خدمات جمع النفايات بزيادة أسعارهم لتعويض تأثير الضريبة على أعمالهم، والتي تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير وتقليل كمية النفايات التي تذهب إلى المكب.
المصدر: صحيفة آيرش تايمز الإيرلندية