خبير مالي: فكرة إصدار بريكس عملة موحدة تتحدى الدولار "بعيدة المنال"

قلل خبير في السياسة المالية من فكرة إصدار مجموعة بريكس لعملة موحدة من شأنها أن تشكل تحديًا للدولار الأمريكي، واصفًا ذلك، بأنها "فكرة بعيدة المنال بصورة كبيرة".

وقال جيان ماريا ميليسي-فيريتي، الباحث البارز في مركز هتشينز للسياسة المالية والنقدية، التابع لمعهد "بروكينغز" الأمريكي: "رغم قدرة المجموعة على إحراز تقدم في خفض حصة الدولار في تجارتها البينية، إلا أنه سيكون من الصعب الابتعاد عن الدولار كعملة احتياطية، بسبب سهولة بيعه وشرائه بشكل كبير".

وأضاف ميليسي-فيريتي، الذي سبق وأن عمل نائبًا لمدير دائرة الأبحاث في صندوق النقد الدولي: "بالكاد يمكن الوثوق مستقبلًا بأي عملة موحدة ستصدرها بريكس، فهناك تفاوتات واسعة في هيكلية اقتصاد الدول الأعضاء، ومستوى تنميتها، وفي انفتاح أسواقها المالية وإدارتها لعملاتها".

وتابع لـ"راديو أوروبا الحرة": "إذا تلاشت هيمنة الدولار الأمريكي مستقبلًا بشكل كبير، فمن المرجح أن يكون بسبب سوء إدارة الاقتصاد الأمريكي وليس بسبب أي مساع من قبل مجموعة بريكس لإنزال الدولار من عرشه".

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعا المجتمعين في قمة جرت الأسبوع الماضي لأعضاء مجموعة بريكس، لإصدار عملة موحدة للتجارة والاستثمار كوسيلة للتخفيف من هيمنة الدولار الأمريكي.

وبعد القمة، تداولت وسائل إعلام رسمية روسية الفكرة، مشيرة إلى أنها ستعمل على هبوط الدولار وخفض النفوذ الاقتصادي الأمريكي.

المصدر: راديو أوروبا الحرة