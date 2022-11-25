رويترز: قطر في "المراحل النهائية" من المفاوضات لتمويل تركيا بـ 10 مليارات دولار

قال مسؤولان تركيان كبيران ومصدر لـ"رويترز"، إن تركيا وقطر في المراحل النهائية من محادثات ستقدم بموجبها الدوحة تمويلا يصل إلى عشرة مليارات دولار لأنقرة، من بينها نحو ثلاثة مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.

وأفاد أحد المسؤولين بأن إجمالي التمويل قد يتخذ شكل مبادلة أو سندات دولية أو أي طريقة أخرى، مشيرا إلى أن الزعيمين التركي والقطري ناقشا هذه المسألة.

وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة للحديث عن التمويل.

وقال المسؤول الأول: "المحادثات مع قطر لتقديم موارد جديدة لتركيا وصلت إلى مرحلتها النهائية، ومن المتوقع أن تكون بحد أدنى ثمانية مليارات دولار"، لكنها قد تصل إلى عشرة مليارات دولار.

وأضاف: "سيتم الحصول على مليارين إلى ثلاثة مليارات بحلول نهاية هذا العام (و) البقية في العام القادم، قد يكون هذا في صورة مبادلة أو سندات دولية، إنهم يتناقشون بشأن عدة طرق. وهناك توافق متبادل".

وأوضح المسؤول التركي الثاني أن المحادثات المتعلقة بتوفير تمويل يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار هذا العام تتركز على السندات الدولية.

ومن شأن هذا التمويل أن يعزز احتياطيات النقد الأجنبي لدعم سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية بشأن خفض أسعار الفائدة إلى جانب إجراءات تحفيز أخرى رغم ارتفاع التضخم وتراجع الليرة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخزانة التركية، ولم يرد مسؤولون في قطر بعد على طلب للتعليق.

وهناك بالفعل صفقة مبادلة بين البنك المركزي التركي ونظيره القطري، كانت قيمتها في الأصل خمسة مليارات دولار، لكنها تضاعفت ثلاث مرات في عام 2020 إلى 15 مليار دولار.