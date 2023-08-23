صحيفة: الجفاف يحدث "أزمة مواشي" غير مسبوقة

ذكرت صحيفة "إلـ موندو" الإسبانية، أن أسعار الماشية العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، نتيجة الجفاف الشديد الذي يؤثر على أكبر المنتجين في العالم، لا سيما الولايات المتحدة وإسبانيا.

وقالت الصحيفة إن الأراضي الأمريكية تعاني من عجز مائي تجاوز نسبة 25%، فيما أدت الأعاصير إلى نفوق الآلاف من رؤوس الماشية، مما أدى إلى تراجع أعداد الماشية في الأسواق وارتفاع أسعارها بنسب تجاوزت 30% خلال العام الجاري.

وأضافت أن أسعار الأعلاف ارتفعت هي الأخرى، بفعل جفاف المحاصيل وقلة الإنتاج، متسببة بزيادة التكاليف على مربي المواشي الذين أصبحوا يعانون أيضًا من نقص إنتاج حيواناتهم بسبب سوء التغذية وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة عالميًا.

ووفق تقديرات "MarketWatch"، لا يسبب الجفاف صعوبات معيشية للماشية فحسب، بل يؤثر في المقام الأول على غذائها، لأنه يقلل الإنتاج ويرفع الأسعار، كما يدفع المزارعين إلى ذبح حيواناتهم في وقت مبكر وبأعداد أكبر لتجنب الخسائر.