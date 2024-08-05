انهارت الأسهم اليابانية، اليوم الإثنين، وتكبدت أكبر خسارة يومية منذ موجة بيع يوم الإثنين الأسود في 1987.

يأتي ذلك بفعل هبوط شهدته أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، ومخاوف اقتصادية وقلق من أي تأثر سلبي للاستثمارات التي تم تمويلها بالين، في وقت كان يفقد فيه الكثير من قيمته.

وفقد المؤشر نيكي 12.4%، وفقا لوكالة "رويترز"، بعد أن فاقمت بيانات الوظائف الأمريكية، يوم الجمعة، المخاوف من ركود محتمل، ومع ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وقادت أسهم القطاع المصرفي الياباني الانهيار، مما دفع المؤشر نيكي ليكون متراجعا 27% عن ذروته المسجلة في 11 يوليو تموز عند 42426.77 نقطة.

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وبحلول الإغلاق اليوم، كان المؤشر قد فقد 113 تريليون ين (792.32 مليار دولار) من تلك القيمة السوقية القصوى.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال.كوم، في ملبورن: "التحرك السريع للين يفرض ضغوطا على الأسهم اليابانية تدفعها للنزول، لكنه يقوض أيضا صفقات فروق أسعار الفائدة، إذ كان المستثمرون يعمدون إلى الاستدانة من خلال الاقتراض بالين لشراء أصول أخرى، وخاصة أسهم التكنولوجيا الأمريكية".

خسر نيكي 4451.28 نقطة اليوم، وهو أكبر انخفاض له على الإطلاق في يوم واحد، متجاوزا 3836.48 نقطة خسرها في 20 أكتوبر تشرين الأول 1987 عندما ضرب انهيار سوق الأسهم العالمية في الاثنين الأسود الأسواق اليابانية.

وكان الين قد ارتفع في أحدث تعاملاته 2.5% إلى 142.96 ين للدولار، وارتفع 14% في أقل من شهر، مدفوعا بعوامل منها رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان، الأسبوع الماضي، وتصفية صفقات فروق أسعار فائدة ممولة بالين.

وهوى قطاع البنوك 17% ليصبح أسوأ القطاعات أداء بين المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين في بورصة طوكيو.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 12.2% إلى 2227.15 نقطة.