العراق يوقع اتفاقا مع مؤسسة تابعة للبنك الدولي لتأهيل مطار بغداد
وقعت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتطوير وتأهيل مرافق مطار بغداد الدولي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الاتفاقية التي رعى توقيعها تتضمن "تقديم المؤسسة الدولية محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته".
وأضاف المكتب، أن "الاتفاقية تهدف إلى رفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم".
تتضمن الاتفاقية أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، بتقديم الاستشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام، والقطاعات التي تواجه تحديات مستقبلية.
وأشار المكتب إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تملك تجارب رائدة في المنطقة والعالم بمجال تأهيل المطارات، حيث أشرفت سابقًا على تطوير وتوسعة أهم المطارات في السعودية وتركيا، فضلًا عن مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان.
ويتألف مطار بغداد من ثلاث محطات، تكتظ بسرعة في حال تدفق المسافرين، خاصة خلال المراسم الدينية الشيعية.
ولا تزال قوات تابعة للتحالف الدولي تتواجد في بعض منشآت المطار الذي يتعرض لهجمات بين حين وآخر.
ويعاني العراق، رغم ثرواته النفطية الهائلة، من تدهور في البنى التحتية وسوء الخدمات العامة بعدما شهد صراعات استمرت عقودا ويواجه سوء إدارة وفسادًا مستشريًّا.