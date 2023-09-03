العراق يوقع اتفاقا مع مؤسسة تابعة للبنك الدولي لتأهيل مطار بغداد

وقعت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتطوير وتأهيل مرافق مطار بغداد الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الاتفاقية التي رعى توقيعها تتضمن "تقديم المؤسسة الدولية محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته".

وأضاف المكتب، أن "الاتفاقية تهدف إلى رفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم".