صحيفة: متوسط الرواتب في إسبانيا أقل من نظيره في الاتحاد الأوروبي

ذكر تقرير صادر عن مركز الدراسات "Adecco"، الاثنين الماضي، أن متوسط الراتب الإسباني الذي يبلغ في أعلى مستوياته 1822 يورو شهريًّا، يعتبر أقل بنسبة 20.9% من متوسط الراتب العادي في الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "ABC" الاسبانية.

وقال التقرير إنه بناءً على ذلك فإن الراتب الإسباني يكون أقل بمقدار 480 يورو شهريًّا من الراتب الأوروبي. كما إن الإسبان يكسبون بالمتوسط 5760 يورو سنويًّا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من ذلك لا تزال إسبانيا في وضع متوسط داخل الاتحاد الأوروبي، حيث هناك 15 دولة أوروبية يقل متوسط أجورها عن نظيره في أسبانيا، في حين أن 11 دولة لديها أجور أعلى من إسبانيا.

ووفقًا للتقرير، فمن "الواضح أن هناك دولًا في الاتحاد الأوروبي يتجاوز متوسط الراتب فيها 6 أضعاف متوسط أجور الشركاء الآخرين، وهو ما يمثل فجوة في الرواتب، أي ما يقرب 6 أشهر من العمل في بلغاريا مقارنة بشهر واحد من الراتب في لوكسمبورغ."

كم يظهر التقرير أيضًا أن وضع إسبانيا "أكثر إيجابية" إذا ما قورنت بدول أوروبا الشرقية التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنه "أكثر سلبية" إذا ما تم مقارنتها بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، باستثناء البرتغال، إذ يكون الراتب في إسبانيا أعلى بنسبة 57.8% تقريبًا من الراتب في الدولة المجاورة.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تراجعت الإنتاجية لكل ساعة عمل في إسبانيا في عام 2022 مقارنةً بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. يضاف إلى ذلك، أن إسبانيا حصلت على رابع أدنى معدل توظيف وأعلى معدل بطالة، سواء كمتوسط عام؛ حيث وصلت إلى 13%، أو على المدى الطويل، وتحديدًا البطالة بين الشباب.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية