ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين"واس"

خطاب ملكي: السعودية تعمل على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأربعاء، نقلا عن الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورى إن المملكة "تعمل ضمن استراتيجيتها للطاقة ودورها القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية".
وأضافت "يتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك+ نتيجة مبادراتها الهادفة إلى تسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها، وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها".

السعودية

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