يعتزم وزراء المالية في دول مجموعة العشرين الترحيب باقتراب هبوط سلس في الاقتصاد العالمي، مع استمرار تراجع التضخم من مستويات مرتفعة، وفق ما أوردت "رويترز" عن مسودة بيان للوزارء، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للبيان، من المتوقع أيضًا أن يشير وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية الذين يجتمعون، هذا الأسبوع، في المدينة البرازيلية "ريو دي جانيرو" إلى "حروب وصراعات متصاعدة"، لم يحددوها باعتبارها من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي.

وقال البيان: "تشجعنا من الاحتمالات المتزايدة لهبوط اقتصادي عالمي سلس رغم التحديات المتعددة".

وعلى صعيد آخر، تشير المسودة إلى مخاطر سلبية منها تصاعد الصراعات، والتفتت الاقتصادي، والتضخم المستمر الذي يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.