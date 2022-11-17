أي مستقبل ينتظر الأرز المصري بعد تصنيفه كسلعة استراتيجية؟

كعادتها بداية كل أسبوع تذهب عبير إلى محلات البقالة بمنطقة شبرا الخيمة شمالي القاهرة، لشراء كمية من الأرز تكفي أسرتها لنحو 7 أيام، لكنها فوجئت بعدم توافره في المحلات بأي سعر.

اضطرت عبير التي تشتري حوالي 5 كيلو من الأرز أسبوعيًا، إلى استبداله هذه المرة بسلع أخرى منها المكرونة ولسان العصفور لحين وفرته في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ويعد الأرز من الأطباق الرئيسية على مائدة المصريين في جميع أنحاء البلاد، ورغم الزيادة السعرية الكبيرة التي شهدها منذ بداية العام فإنه لم يحدث جدلًا مثلما أحدث غيابه حاليًا، وفق عبير.

ودفع اختفاء هذه السلعة، مجلس الوزراء المصري للإعلان في بيان، الأربعاء، موافقته على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، في تطبيق حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018".

وأكد أن "كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة (أيهما أكبر)".

وتعني السلع الاستراتيجية أنها السلع التي لا يستطيع الشعب الاستغناء عنها، وهي إحدى أولويات المواطن في العيش، وتعد وفرتها داخليًا أمانا للدولة وللمواطنين في آن واحد.

مواجهة المحتكرين

بدوره، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مجدي الوليلي، أن تصنيف الأرز كسلعة استراتيجية مكن الحكومة من إدراج عقوبات لمواجهة محتكري الأرز، وذلك بعد فشل الأساليب التي اتبعتها على مدار الشهرين الماضيين.

وتوقع الوليلي في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن تجبر هذه الإجراءات المحتكرين على بيع جميع الكميات في حوزتهم، وهذا يبشر بزيادة المعروض في الأسواق بأسعار تبدأ من 18 جنيها، وهي التسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة في بيانها أمس.

و"سجلت سلعة الأرز ارتفاعات تدريجية بداية من العام الجاري حتى وصل سعر الكيلو حاليًا إلى 18 و22 جنيهًا، والتفاوت في السعر يرجع إلى نوع الحبة ونسبة الكسر"، وفق قوله.

واستبعد عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، أن تلجأ مصر إلى استيراد أرز لسد الفجوة الاستهلاكية بالسوق المحلي، وذلك لسببين الأول هو وفرة السلعة داخليًا، لكنها محبوسة عن التداول، والثاني هو حفاظ الحكومة على السيولة الدولارية لاستيراد السلع الضرورية الأخرى.

وتشير إحصاءات رسمية لوزارة الزراعة المصرية، إلى أن إنتاج البلاد من الأرز والشعير بلغ 4.5 مليون طن العام الماضي، بينما بلغ معدل الاستهلاك من الأرز الأبيض نحو 3.5 مليون طن.

مخزون 5 شهور

من جانبه، قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، إن "قرارات الحكومة الحالية قد تحقق توازنًا لسوق الأرز خلال الأيام المقبلة، لكن يظل الأمر مرهونا بمدى استجابة محتكريه لتلك القرارات".

وردًا على سؤال "إرم نيوز" بشأن حجم مخزون الدولة من الأرز، أكد شحاتة أن "المخزون يكفي لمدة 5 شهور حسب ما أعلنت الحكومة، لكنه رأى أن طرح المخزون في السوق بعد مرور شهر على موسم حصاد الأرز، الذي يبدأ في الفترة من أغسطس حتى تشرين الأول/ أكتوبر، غير منطقي"، وفق قوله.

وأرجع رئيس شعبة الأرز هذه المرحلة المتقدمة لحبس السلعة، إلى أن" المزارعين والتجار يعتبرون أن السعر الذي يتداول به غير مرضٍ في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد".

وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 16.2% في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 مقابل 15% في أيلول/ سبتمبر 2022، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية.

زيادة المساحة المزروعة

من جانبه رأى النقيب العام للفلاحين حسين أبو صدام، أن أزمة الأرز ستحل بحد أقصى نهاية الشهر المقبل، وذلك بسبب سرعة بيع أصحاب المخازن خوفًا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وفي حديثه لـ "إرم نيوز"، أكد أبو صدام أن "المساحة التي زرعت بالأرز الموسم المنتهي، تجاوزت 1.5 مليون فدان، بزيادة 200 ألف فدان عن العام الماضي، وكان من المفترض أن يترجم ذلك في شكل وفرة بالأسواق لكن لم يحدث.

ويقدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط نصيب الفرد من الأرز سنويًا بحوالي 30 كيلوغراما.