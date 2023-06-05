بمليار دولار.. مشروع استثماري سعودي ضخم في بغداد

أعلن السفير السعودي لدى بغداد عبدالعزيز الشمري عن توقيع عقد لإنشاء مشروع استثماري ضخم، تقدَّر قيمته بنحو مليار دولار، في منطقة الرفيل قرب مطار بغداد الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن السفير السعودي، أن مشروع "جادة بغداد" سيشمل إقامة أكبر مول في العراق يضم مقاهي ومطاعم بمساحات كبيرة ومكاتب أعمال تجارية لكبرى الشركات العراقية.

وكشف السفير السعودي، أن المشروع سيشمل أيضًا إنشاء 4 آلاف شقة و2500 فيلا سكنية، مؤكدًا أن المشروع سيكون مفاجأة للعراقيين ويشكل إضافة للعراق.

وقال الشمري، إن "العلاقات العراقية والسعودية تشهد مرحلة رائعة، وبدأنا اليوم نقطف ثمارها الحقيقية".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة في العلاقات بين البلدين ستشهد زخمًا كبيرًا في النشاطات، وستكون مرحلة متميزة للاستثمار.