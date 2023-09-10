إيطاليا تبلغ الصين عزمها الانسحاب من "الحزام والطريق"

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أوضحت عزم إيطاليا الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال قمة مجموعة العشرين.

وتخطط إيطاليا، التي تسعى إلى تقليل أي رد فعل عنيف إزاء القرار من جانب بكين، في المقابل إلى تنشيط اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع الصين ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتم التوقيع عليها لأول مرة في 2004.