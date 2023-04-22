حمَلة سندات "كريدي سويس" يلجؤون إلى القضاء

أفادت شركة محاماة دولية أن مجموعة من حاملي سندات بنك "كريدي سويس" يملكون مليارات الدولارات التي شطبت في إطار عملية انقاذ المصرف على يد منافسه "يو بي أس"، قاموا برفع دعوى قضائية ضد هيئة تنظيمية مصرفية سويسرية.

وطلبت السلطات السويسرية في إطار عملية الدمج الهائلة بين المصرفين السويسريين الشهر الماضي اعتبار 16 مليار فرنك سويسري (17,9 مليار دولار) من "سندات الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال" (إيه تي وان) عديمة القيمة.

وأثار هذا القرار الصادر عن "هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية" (فينما) غضب حمَلة هذه السندات الذين من المفترض أن يتمتعوا بحماية أكبر من المساهمين.

لكن في حالة صفقة بنك "كريدي سويس"، لم يتعرض أصحاب الأسهم لعملية شطب كاملة رغم تقليص قيمة مساهماتهم بشكل كبير في ظل عملية الاستحواذ البالغة 3,25 مليار دولار.