صفقة شراء مايكروسوفت لأكتيفيجن تتخطى عقبة قضائية

تخطت شركة "مايكروسوفت" عقبتين كبيرتين أمام خطتها لشراء "أكتيفيجن بليزارد" لألعاب الفيديو، بعد أن وافقت قاضية أمريكية على الصفقة التي تبلغ قيمتها 69 مليار دولار، وأشارت هيئة تنظيمية بريطانية إلى أنها قد تعيد النظر في معارضتها للصفقة.

وارتفعت أسهم "أكتيفيجن" 10% بعد هذه الأنباء، إذ كانت الولايات المتحدة وبريطانيا الدولتين الوحيدتين اللتين تعارضان ما قد تكون أكبر صفقة تبرمها "مايكروسوفت" على الإطلاق وكذلك في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.

وارتفعت أسهم "مايكروسوفت" 64 سنتًا إلى 332.47 دولار، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".