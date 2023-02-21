ماكرون: اقتصاد روسيا يعاني والإحصاءات الرسمية "دعاية"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن "الاقتصاد الروسي يعاني كثيرا"، مضيفًا أنه لا يصدق الإحصاءات الرسمية التي تنشرها موسكو، والتي اعتبرها من باب "الدعاية".

وردا على سؤال، على هامش زيارة لسوق رونجيس قرب باريس، عن الأرقام الرسمية لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 2,1 % في العام 2022، قال الرئيس الفرنسي: "هم من يقولون -2 %، أنا أعتقد أنه أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف ماكرون: "إنهم يكسبون بعض الأموال من الغاز الذي يبيعونه لكن بقية الاقتصاد يعاني كثيرا، لذلك لا أصدق هذه الأرقام مطلقا (..) الإحصاءات الروسية دعاية".