الذهب قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في تموز/ يوليو لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 تموز/ يوليو المسجل في الجلسة الماضية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1970.90 دولار.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي ثلاثة أسابيع.