بعد تحذير من تخفيض تصنيفها.. فرنسا تستجدي "ستاندرد آند بورز"

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن اليوم الأحد، إن وزير الاقتصاد برونو لو مير يجري "نقاشات وثيقة للغاية" مع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التي حذرت في يناير/ كانون الثاني من احتمال تخفيض تصنيف فرنسا.



وذكرت الوكالة، التي ستصدر تحديثًا بشأن فرنسا في الثاني من يونيو/ حزيران، إن تخفيض تصنيفها الحالي من AA‭ ‬ قد يحدث بسبب نقص الإصلاحات التي أشارت إلى أن فرنسا تحتاج لتطبيقها للحد من عبء الإنفاق.