"قطر للطاقة" تفوز بحقوق الاستكشاف بمنطقة بحرية جديدة في مصر

قالت شركة "قطر للطاقة"، إنها فازت بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة قبالة السواحل المصرية، وذلك وفقًا لبيان أصدرته الشركة، الأربعاء.

وتم منح حقوق التنقيب والإنتاج لمنطقة شرق بورسعيد إلى "كونسورتيوم" يضم شركة "قطر للطاقة" (33%)، وشركة "إيني" (34%) وشركة "بي.بي" (33%).

وقالت وزارة البترول المصرية في أيلول/سبتمبر، إنها "أرست عقود 4 مناطق في جولة مزايدات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل على إيني وبي.بي وقطر للطاقة وزاروبغنفت الروسية".