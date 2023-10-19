الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين وسط أرباح قاتمة

واستمر التوتر في الشرق الأوسط في التصاعد مع قيام إسرائيل بدك غزة بمزيد من الضربات الجوية اليوم الخميس.

وقادت الشركات العقارية الحساسة لأسعار الفائدة انخفاضات القطاعات.

وهبط سهم نستله 3.4% بعد أن سجلت الشركة السويسرية العملاقة نموا أقل من المتوقع في مبيعات تسعة أشهر، حيث أدى ارتفاع أسعار المنتجات إلى الإحجام عن الشراء.

وانخفض سهم رينو 7.3% بعد أن جاءت إيرادات شركة صناعة السيارات الفرنسية في الربع الثالث دون توقعات المحللين.

وخسر سهم نوكيا 6.4% مع إعلان مجموعة معدات الاتصالات الفنلندية عن خطط تقليص الوظائف بعد أن سجلت انخفاضا في مبيعاتها في الربع الثالث.

وكان قطاع التكنولوجيا في أوروبا الوحيد في المنطقة الخضراء، مرتفعا 0.5%.