عقوبات أمريكية بحق شركتين صينيتين بسبب ممارسات "العمل القسري"

منعت الولايات المتحدة بعض السلع التي تنتجها شركتان مقرهما الصين، في إطار السعي للقضاء على ممارسات "العمل القسري" في سلسلة التوريد الأمريكية.

ودفع ذلك بكين لإصدار تحذير بفرض إجراءات لحماية حقوق الشركات الصينية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان، الثلاثاء، إن إجراءها يستهدف شركتي "كاميل غروب كومباني ليمتد"، المصنعة للبطاريات، و"تشين جوانغ بيوتك غروب ليمتد"، التي تصنع التوابل والمستخلصات الطبيعية.

وأضافت أن الحظر سيطبق اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتابعت الوزارة أن ذلك الإجراء يسعى إلى تعزيز المحاسبة عن "الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية" ضد أقلية الويغور والأقليات الدينية والعرقية الأخرى في منطقة شينغيانغ، ذاتية الحكم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، الأربعاء، إن "ما يسمى‭‭‭ ‬‬‬بالعمل القسري في شينغيانغ ما هو إلا كذبة عمرها قرن مضى، لفقتها قوات معادية للصين لتشويه سمعتها".

وأضافت أن الصين تدين بشدة الحظر وستتخذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها، دون الخوض في تفاصيل.