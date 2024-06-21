بلومبيرغ: نجاحات "بريكس" تجذب مزيداً من الدول لروسيا والصين

يسجل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ "نجاحات" في الكتلة الاقتصادية لمجموعة "بريكس"، مع سعي مزيد من زعماء آسيا للانضمام إليها، بحسب تقرير لـ "بلومبيرغ".

وقال التقرير إن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أعلن نيته التقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس" بعد أن تضاعف حجمها هذا العام من خلال إغراء دول الجنوب العالمي جزئيًا بتوفير إمكانية الحصول على التمويل، ولكن أيضًا من خلال توفير حل سياسي، ومكان مستقل عن نفوذ واشنطن.

كما أعلنت تايلاند، وهي حليف للولايات المتحدة، الشهر الماضي، عن محاولتها الانضمام إلى مجموعة بريكس، التي سميت على اسم أعضاء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال وزير خارجية تايلاند، ماريس سانجيامبونسا، إن الكتلة "تمثل إطارًا تعاونيًا لطالما رغبت تايلاند في أن تكون جزءًا منه".

وأشار التقرير إلى أن الانضمام إلى مجموعة بريكس، بالنسبة للبلدان التي تسعى إلى تخفيف المخاطر الاقتصادية الناجمة عن اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، يشكل محاولة لتجاوز بعض هذه التوترات.

وفي جنوب شرق آسيا، تعتمد كثير من الدول اقتصاديًا على التجارة مع الصين، بينما ترحب أيضًا في الوقت نفسه بالوجود الأمني والاستثمار الذي توفره واشنطن.

لكن عضوية مجموعة بريكس تظل وسيلة للإشارة إلى الإحباط المتزايد إزاء النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والمؤسسات الرئيسة التي تظل تحت سيطرة القوى الغربية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.