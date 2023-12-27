وسط استمرار الحرب.. تصاعد المخاوف بشأن "مستقبل" الاقتصاد الإسرائيلي

أعرب خبراء إسرائيليون عن مخاوف عميقة من وصول حجم العجز في الموازنة العامة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، في ظل مخاوف من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، جراء الحرب على غزة.

وأفرز مؤتمر التوقعات الاقتصادية الذي نظمته صحيفة "كالكاليست"، اليوم الأربعاء، العديد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، واحتمالات تراجع دخل الفرد وحدوث تحولات في مستويات المعيشة في العام المقبل.

تباطؤ حاد

وقال البروفيسور ليو ليدرمان، كبير المستشارين الاقتصاديين في مصرف "هابوعليم" خلال المؤتمر، إنه يتحفظ على وصف الوضع الراهن بأنه ركود اقتصادي، ويفضل وصفه بـ "خطر ينذر بحدوث تباطؤ حاد في النمو".

وأرجع ذلك إلى النقص الحاد في العمالة مع استدعاء عشرات الآلاف للخدمة على ذمة قوات الاحتياط، ومغادرة العمال الأجانب، فضلًا عن توقف الكثير من الأعمال والنشاطات الاقتصادية، محذرًا من أن الحكومة لا تدرك مدى المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي في العام المقبل، واحتمالات كبيرة لحدوث تباطؤ حاد في النمو.