وسط استمرار الحرب.. تصاعد المخاوف بشأن "مستقبل" الاقتصاد الإسرائيلي
أعرب خبراء إسرائيليون عن مخاوف عميقة من وصول حجم العجز في الموازنة العامة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، في ظل مخاوف من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، جراء الحرب على غزة.
وأفرز مؤتمر التوقعات الاقتصادية الذي نظمته صحيفة "كالكاليست"، اليوم الأربعاء، العديد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، واحتمالات تراجع دخل الفرد وحدوث تحولات في مستويات المعيشة في العام المقبل.
تباطؤ حاد
وقال البروفيسور ليو ليدرمان، كبير المستشارين الاقتصاديين في مصرف "هابوعليم" خلال المؤتمر، إنه يتحفظ على وصف الوضع الراهن بأنه ركود اقتصادي، ويفضل وصفه بـ "خطر ينذر بحدوث تباطؤ حاد في النمو".
وأرجع ذلك إلى النقص الحاد في العمالة مع استدعاء عشرات الآلاف للخدمة على ذمة قوات الاحتياط، ومغادرة العمال الأجانب، فضلًا عن توقف الكثير من الأعمال والنشاطات الاقتصادية، محذرًا من أن الحكومة لا تدرك مدى المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي في العام المقبل، واحتمالات كبيرة لحدوث تباطؤ حاد في النمو.
ويرى ليدرمان بأن أمام الحكومة أزمة كبرى تتعلق بالموازنة العامة لعام 2024، وأنها بحاجة لزيادة نفقات الدفاع وكذلك النفقات الخاصة بإعادة تأهيل وبناء المستوطنات ودعم قطاعات كبيرة من السكان الأكثر تضررًا، وفي الوقت ذاته عليها الحفاظ على المعايير التي أدت إلى استمرار النمو الاقتصادي طوال العقود الأخيرة.
أعباء ضريبية
وحذر ليدرمان من أن تخطي نسبة العجز في الموازنة حاجز الـ 5% في عام 2024 سيعمق المخاطر المالية في إسرائيل.
بدوره، أشار منسق ملف الموازنة في وزارة المالية أمام المؤتمر، يوغيف غاردوس، إلى مخاطر كبيرة، وقال إن تكلفة الحرب فاقت الموازنة المفترضة لها قرابة 30 مرة، مقارنة بحروب سابقة، وأنه يتعين تمويلها بفائدة بلغت 5%، محذرًا من زيادة الفائدة على التمويل المخصص للحرب، ومنتقدًا وجود 30 وزارة في الحكومة.
وقال غاردوس إن هذا العدد من الوزارات لا يمكن أن يحدث في بلد تخوض حربًا، وإن العبء الضريبي في النهاية يقع على عاتق المواطنين.
ولفت إلى أن موازنة الدفاع ستزيد قرابة 20 مليار شيكل، وأن القادم هو موجات من ارتفاع الأسعار.
حكومة أخرى
وحذَّر غاردوس من اضطرار الحكومة لزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 20%، وأن كل مواطن سيدفع فاتورة زيادة موازنة الدفاع، مضيفًا أن الدرس المستفاد من الحرب الحالية هو أنه "لا أمن بدون اقتصاد، وأن سوق عمل قويا يعد شرطًا حتميًا للأمن".
وتعرض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لانتقادات خلال المؤتمر من قبل مؤسس شركة "ميلانوكس" العاملة في مجال التقنية العالية، إيال وولدمان.
وقال وولدمان إن إسرائيل بحاجة لحكومة ذات أولويات أخرى، تعمل من أجل صالح المواطنين، كما اتهم سموتريتش بالعمل لصالح قطاعات محددة.
دعم جنود الاحتياط
تأتي هذه الضجة عقب إعلان وزير المالية خطة لإعانة جنود الاحتياط ماليًا، تطلبت 9 مليارات شيكل صادقت عليها الوزارة، وسط اتهامات له بأنه تناسى أن هناك عجزا سيبلغ 111 مليار شيكل في موازنة العام الجديد، حسبما أفاد موقع "واللا"، الأربعاء.
وعقب اجتماع وزير المالية والدفاع يوآف غالانت، أمس، تقرر منح كل جندي بالاحتياط 1400 شيكل شهريًا ومخصصات أخرى ستتطلب 9 مليارات شيكل.
كما أشار الموقع إلى أن "الوزير تناسى أن موازنة 2024 لم ترَ النور بعد، ويفترض أن تطرح في 9 فبراير/شباط المقبل، فيما كانت موازنة 2023 المعدلة خالية من خطة دعم جنود الاحتياط".
وأوضح الموقع أن التقديرات تؤكد أن العجز في الموازنة الجديدة سيبلغ 111 مليار شيكل، وأنه يتعين تدبير 67 مليارا بشكل عاجل قبل تراجع التصنيف الائتماني الإسرائيلي.