موسكو: واشنطن تحاول قطع إيرادات الصادرات الروسية
ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء نقلا عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى لقطع إيرادات الصادرات الروسية التي تقدر بمليارات الدولارات.
اتفقت مجموعة دول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على تحديد حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسي
وكانت مجموعة دول السبع لأكبر اقتصادات عالمية والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقت في مطلع الأسبوع على تحديد حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسي المهمة، الأمر الذي يمنع الشركات من نقل أو تأمين شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا التي تتجاوز عقود سعرها 60 دولارا للبرميل.