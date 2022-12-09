موسكو: واشنطن تحاول قطع إيرادات الصادرات الروسية

وكانت مجموعة دول السبع لأكبر اقتصادات عالمية والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقت في مطلع الأسبوع على تحديد حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسي المهمة، الأمر الذي يمنع الشركات من نقل أو تأمين شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا التي تتجاوز عقود سعرها 60 دولارا للبرميل.