الإمارات والكويت: قرار أوبك+ يراعي توازن العرض والطلب وجعل الأسعار تستقر

أكدت الإمارات والكويت، يوم الثلاثاء، أن قرار "أوبك بلس"، بشأن خفض إنتاج النفط، جاء "بناء على دراسات اقتصادية خاصة، وجعل الأسعار تستقر".

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الثلاثاء، إن "أوبك بلس اتخذت الخيار الفني الصحيح عندما وافقت على خفض الإنتاج واتخذت القرار بالإجماع دون أن تكون له علاقة بالسياسة".

وأضاف المزروعي في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن قرار "أوبك بلس، قرار صحيح استنادًا إلى تحليلنا للسوق".

وشدد على أن "الجميع يثق تمام الثقة في المصداقية الفنية لأوبك بلس، ودائمًا ما نجتمع ونبحث الحقائق"، مؤكدًا أن "أي قرار دائمًا ما يتخذ بالإجماع، وآخر قرار اتخذ على هذا النحو".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أصدرت بيانًا، الإثنين، أكدت فيه تأييدها لبيان السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن "القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة أوبك بلس وضمن هذه الاعتبارات".

وشدد بيان وزارة الخارجية الإماراتية، على أن "دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية، تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه".

كما شددت الوزارة على "ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول".

وأكدت الوزارة "وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم".

من جانبها، أيدت الكويت يوم الثلاثاء، قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج، مبينة أن القرار "جاء بالإجماع ومبنيًا على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية، بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، عبرت وزارة الخارجية، عن "تضامن الكويت الكامل مع السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك بلس مؤخرًا، والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي".

ووفقًا للبيان الرسمي، أشادت دولة الكويت بـ"الدور الرائد الذي تقوم به السعودية وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها؛ بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار للاقتصاد العالمي".

وشددت الكويت على أن "القرار المتخذ جاء بإجماع الدول الأعضاء في أوبك بلس، وفقًا للأعراف السائدة في المنظومة الدولية".