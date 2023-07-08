تداعيات جديدة لأزمة مصرف لبنان.. والحكومة تصفها بـ"الخطيرة"
دخلت أزمة مصرف لبنان المركزي مرحلة جديدة من التداعيات، إذ اعتبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي تهديد نواب حاكم المصرف الأربعة بالاستقالة في حال عدم تعيين حاكم جديد، بأنه "خطير للغاية".
وقال "الشامي" في بيان نقلته وكالة الإعلام الوطنية، أمس الجمعة: "بينما أتفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت - وما أزال- أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل".
وأوضح أن النقطة الأولى التي تتمثل في "التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد"، لافتًا إلى أن بيان النواب الأربعة يشير إلى المادة 18 من "قانون النقد والتسليف" والتي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، لكنه في الوقت نفسه "تجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولّى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور، ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء".
وأكد الشامي أن "القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمرٌ صادم، نظرًا لوجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشتها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي".
وتابع: "نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمّل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين".
وكان نواب حاكم مصرف لبنان المركزي الأربعة قالوا في بيان، الخميس الماضي: "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة".
وأضافوا: "نرى أنه من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملًا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنُضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة".
وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم 31 يوليو/تموز الجاري.
وبموازاة ذلك، أصدرت الهيئات الاقتصادية في لبنان، بيانًا عقب اجتماع عقدته برئاسة الوزير السابق محمد شقير، لمناقشة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول لبنان، ومخاطر تمدد الفراغ الرئاسي والشلل في مؤسسات الدولة، أوضحت فيه أنها قررت عدم التسرع في إعطاء رأي بالتقرير، وشكلت لجنة لإجراء دراسة معمقة، والخروج بخلاصات دقيقة لمناقشتها مع صندوق النقد.
وعبَّرت الهيئات الاقتصادية في بيان أوردته الوكالة الوطنية، الجمعة، عن أسفها الشديد "لعدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد 8 أشهر من الفراغ في سدة الرئاسة".