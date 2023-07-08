تداعيات جديدة لأزمة مصرف لبنان.. والحكومة تصفها بـ"الخطيرة"

دخلت أزمة مصرف لبنان المركزي مرحلة جديدة من التداعيات، إذ اعتبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي تهديد نواب حاكم المصرف الأربعة بالاستقالة في حال عدم تعيين حاكم جديد، بأنه "خطير للغاية".

وقال "الشامي" في بيان نقلته وكالة الإعلام الوطنية، أمس الجمعة: "بينما أتفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت - وما أزال- أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل".

وأوضح أن النقطة الأولى التي تتمثل في "التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد"، لافتًا إلى أن بيان النواب الأربعة يشير إلى المادة 18 من "قانون النقد والتسليف" والتي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، لكنه في الوقت نفسه "تجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولّى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور، ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء".