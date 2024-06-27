أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في أمريكا‎

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط.

وحدّ القلق من احتمال أن يؤدي أي اتساعٍ محتمل في حرب غزة لاضطراب إمدادات الشرق الأوسط، من التراجعات، وفق "رويترز".

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 84.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً أو 0.4% إلى 80.58 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية أمس الأربعاء.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 مليون برميل، وهو ما فاجأ المحللين الذين توقعوا تراجعاً بمقدار 2.9 مليون برميل.

وزادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض بمليون برميل.