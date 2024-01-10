النفط يرتفع مع تلاشي المخاوف الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني، إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط والناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وإغلاق أحد حقول النفط الليبية الكبرى على زيادة الإنتاج الأمريكي ومخاوف أخرى تتعلق بضعف النمو الاقتصادي.

وبينما تعمل فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض الإنتاج لدعم السوق، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، إن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع لمستوى قياسي في عام 2024.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.5%، إلى 77.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1259 بتوقيت غرينتش بعدما انخفضت إلى 77 دولارا للبرميل في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.4%، إلى 72.56 دولار للبرميل.