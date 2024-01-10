النفط يرتفع مع تلاشي المخاوف الاقتصادية
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني، إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط والناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وإغلاق أحد حقول النفط الليبية الكبرى على زيادة الإنتاج الأمريكي ومخاوف أخرى تتعلق بضعف النمو الاقتصادي.
وبينما تعمل فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض الإنتاج لدعم السوق، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، إن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع لمستوى قياسي في عام 2024.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.5%، إلى 77.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1259 بتوقيت غرينتش بعدما انخفضت إلى 77 دولارا للبرميل في وقت سابق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.4%، إلى 72.56 دولار للبرميل.
وقال أولى هانسن من ساكسو بنك: "غالبا ما يحدث هذا النوع من الحركة المتقلبة للأسعار في الأسابيع القليلة الأولى من التداول في العام الجديد".
وأضاف: "رغم أن اضطراب الإمدادات لا يزال يمثل تهديدا غير محقق، تظهر السوق الحقيقة علامات على الضعف الفعلي مما يقلل بشكل أساسي من تأثير المخاطر الجيوسياسية".
وأثر ضعف التوقعات الاقتصادية بالنسبة لأوروبا على التوقعات بشأن الطلب، وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد ربما كان في حالة ركود في الربع الأخير ولا تزال التوقعات ضعيفة.
وارتفع الخام 2% تقريبا، الثلاثاء، بعدما خسر أكثر من 3%، الاثنين، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، لكن زيادة المعروض من المنتجات المكررة عوض ذلك الانخفاض.
ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة (1530 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.