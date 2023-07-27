تقرير : رئيسة مصرف مستقيلة في بريطانيا قد تحصل على تعويضات "فلكية"

وأشارت إلى أن دعم مجلس إدارة المجموعة المصرفية لإليسون روز في بداية الأمر كان سببًا في المطالبات بدفع تعويضات لها نظير هذه "الفضيحة"، وذلك قبل استقالتها بضغط حكومي من "داوننغ ستريت".

ويقوم مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا بالتحقيق فيما إذا كان كشف إليسون روز عن المعلومات حول حساب فاراج يشكل "انتهاكًا خطيرًا للبيانات".

ووفق أحدث تقرير سنوي لمجموعة "نات ويست"، فإن المديرين التنفيذيين يمنحون فترة إشعار مدتها 12 شهرًا في حال الاستقالة، رغم أنه يمكن للبنك دفع تعويضات لهم بحسب رواتبهم الأساسية، حيث يشير التقرير إلى أن إليسون روز حصلت بالفعل على مبلغ 1.1 مليون جنيه إسترليني من المجموعة المصرفية العام الماضي.

وكشف التقرير أن الرؤساء التنفيذيين السابقين لمجموعة "نات ويست" المصرفية حصلوا أيضًا على أسهم بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، وذلك في إطار خطة الحوافز طويلة الأجل للبنك، في مارس/آذار من العام الماضي، إلى جانب 1.4 مليون جنيه إسترليني أخرى من الأسهم الممنوحة بموجب خطة الأسهم المقيدة، التي تستخدم غالبًا لتحفيز الموظفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني أن السيدة إليسون من المحتمل أن تغادر البنك بأكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني، رغم أن "معظم هذه المبالغ الضخمة ستكون مشروطة بألا يكون الموظف المستقيل قد غادر المجموعة لأسباب تتعلق بسوء السلوك الجسيم أو الاحتيال أو الفشل في تحقيق أهداف المجموعة المصرفية".

ونقلت صحيفة "التايمز" عن فاراج قوله إنه "لا ينبغي لإليسون روز أن تحصل على مكافأة على الإطلاق؛ لأنها كسرت أبسط قواعد العمل المصرفي، وتسببت في سوء سمعة مجموعة نات ويست"، مضيفًا أن دفع الملايين لها بعد الاستقالة سيكون بمثابة مكافأة لها "على الفشل".

وازداد الضغط على البنك المدعوم من الدولة بعد رحيل إليسون، حيث دعا فاراج إلى استقالة مجلس الإدارة بالكامل، بمن في ذلك رئيس مجلس الإدارة السير هوارد ديفيز.