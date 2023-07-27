تقرير : رئيسة مصرف مستقيلة في بريطانيا قد تحصل على تعويضات "فلكية"
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن إليسون روز، التي استقالت من منصبها كرئيسة لبنك "ناشيونال ويستمنستر" (نات ويست)، قد تحصل على تعويضات بملايين الجنيهات الإسترلينية.
ولفتت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استقالة روز جاءت إثر الكشف عن أنها كانت مصدر المعلومات التي جاءت في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أزمة إغلاق حساب السياسي اليميني المتشدد نايجل فاراج.
وقالت الصحيفة إن نايجل فاراج طالب بإلغاء دفع هذه التعويضات غير المتوقعة؛ بسبب خسائر المجموعة المصرفية جراء انخفاض أسهمها أمس الأربعاء، والتي بلغت 840 مليون جنيه إسترليني، كما انخفض السهم مرة أخرى في التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن دعم مجلس إدارة المجموعة المصرفية لإليسون روز في بداية الأمر كان سببًا في المطالبات بدفع تعويضات لها نظير هذه "الفضيحة"، وذلك قبل استقالتها بضغط حكومي من "داوننغ ستريت".
ويقوم مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا بالتحقيق فيما إذا كان كشف إليسون روز عن المعلومات حول حساب فاراج يشكل "انتهاكًا خطيرًا للبيانات".
ووفق أحدث تقرير سنوي لمجموعة "نات ويست"، فإن المديرين التنفيذيين يمنحون فترة إشعار مدتها 12 شهرًا في حال الاستقالة، رغم أنه يمكن للبنك دفع تعويضات لهم بحسب رواتبهم الأساسية، حيث يشير التقرير إلى أن إليسون روز حصلت بالفعل على مبلغ 1.1 مليون جنيه إسترليني من المجموعة المصرفية العام الماضي.
وكشف التقرير أن الرؤساء التنفيذيين السابقين لمجموعة "نات ويست" المصرفية حصلوا أيضًا على أسهم بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، وذلك في إطار خطة الحوافز طويلة الأجل للبنك، في مارس/آذار من العام الماضي، إلى جانب 1.4 مليون جنيه إسترليني أخرى من الأسهم الممنوحة بموجب خطة الأسهم المقيدة، التي تستخدم غالبًا لتحفيز الموظفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني أن السيدة إليسون من المحتمل أن تغادر البنك بأكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني، رغم أن "معظم هذه المبالغ الضخمة ستكون مشروطة بألا يكون الموظف المستقيل قد غادر المجموعة لأسباب تتعلق بسوء السلوك الجسيم أو الاحتيال أو الفشل في تحقيق أهداف المجموعة المصرفية".
ونقلت صحيفة "التايمز" عن فاراج قوله إنه "لا ينبغي لإليسون روز أن تحصل على مكافأة على الإطلاق؛ لأنها كسرت أبسط قواعد العمل المصرفي، وتسببت في سوء سمعة مجموعة نات ويست"، مضيفًا أن دفع الملايين لها بعد الاستقالة سيكون بمثابة مكافأة لها "على الفشل".
وازداد الضغط على البنك المدعوم من الدولة بعد رحيل إليسون، حيث دعا فاراج إلى استقالة مجلس الإدارة بالكامل، بمن في ذلك رئيس مجلس الإدارة السير هوارد ديفيز.
وقالت "ديلي ميل" إن استقالة إليسون روز تمثل فصلًا مؤسفًا آخر في تاريخ بنك "نات ويست"، المعروف سابقًا باسم "رويال بنك أوف سكوتلاند"، مشيرة إلى أن هذه المجموعة المصرفية حصلت على مبالغ ضخمة عام 2008، في إطار خطة إنقاذ من دافعي الضرائب في بريطانيا للتعامل مع الأزمة المالية العالمية.
ويمكن لهذه الأزمة أن تعرقل جهودًا حكومية مضنية لمحاولة تفريغ حصتها في البنك، واستعادة بعض الأموال التي تم إنفاقها لإنقاذ المجموعة قبل 15 عامًا.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية تملك حصة في بنك "نات ويست" نسبتها 39%.
المصدر: صحيفة "ديلي ميل"