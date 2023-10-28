اختتام "أيام السكك الحديدية والتنقل الإماراتية -الفرنسية"

اختتمت فعاليات "أيام السكك الحديدية والتنقل الإماراتية- الفرنسية"، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في كل من دبي وأبوظبي.

وشكلت هذه الفعالية منصة استثنائية جمعت بين مجموعة متنوعة من الكيانات العامة والخاصة، ورواد الصناعة من الإمارات وفرنسا، بالإضافة إلى خبراء من قطاع التنقل الذين ناقشوا مجموعة واسعة من المبادرات وأحدث الاتجاهات في مجال التنقل، والمشاريع الجارية التي تعيد تشكيل مشهد وسائل التنقل.

وشهدت الفعالية التي استمرت من 24 إلى 26 أكتوبر، مشاركة مجموعة مهمة من الشركات ورواد قطاع التنقل، ما أسهم في إثراء المناقشات حول تطور حلول التنقل في المنطقة.

وتم تنظيم جدول الأعمال بعناية، حيث استضاف اليوم الأول جهات عدة، مثل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والنابوده للنقل، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).

وشهد اليوم الثاني، مشاركة هيئة الطرق والمواصلات وجهات فاعلة أخرى في القطاع مثل "المسعود" و"بيئة" و"الفطيم"، وغيرها الكثير، ما وفر منصة ديناميكية لاستكشاف حلول التنقل المبتكرة.

كما قدمت شركات رئيسية في هذا المجال، بما في ذلك الاتحاد للقطارات، ومواصلات أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وموانئ أبوظبي، رؤاها حول مستقبل النقل.