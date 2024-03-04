اليمن يدشن العمل في أكبر مشروع للطاقة النظيفة (صور)

دشن اليمن، اليوم الاثنين، العمل التجريبي في أكبر محطات الطاقة الكهربائية النظيفة في البلاد، المقدمة من دولة الإمارات، لتعزيز أداء المنظومة الكهربائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والمحافظات المجاورة.

وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع الاستراتيجي الأول من نوعه في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة عبر توليد يصل إلى 30% من القدرة الإجمالية لمحطة الطاقة الشمسية، التي تصل قدرتها إلى 120 ميغاوات، تمهيدًا لإدخال المحطة بقدرتها الكاملة في غضون فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

وقال وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، خلال حفل تدشين العمل التجريبي للمحطة، إن دولة الإمارات "بادرت وقدمت الدعم، والعاصمة عدن وأهلها يستحقون ذلك، وأملنا كبير في أن يتوسع المشروع مستقبًلا، ليجعل عدن من المدن المعتمدة على الطاقة المتجددة والنظيفة".