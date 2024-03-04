اليمن يدشن العمل في أكبر مشروع للطاقة النظيفة (صور)
دشن اليمن، اليوم الاثنين، العمل التجريبي في أكبر محطات الطاقة الكهربائية النظيفة في البلاد، المقدمة من دولة الإمارات، لتعزيز أداء المنظومة الكهربائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والمحافظات المجاورة.
وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع الاستراتيجي الأول من نوعه في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة عبر توليد يصل إلى 30% من القدرة الإجمالية لمحطة الطاقة الشمسية، التي تصل قدرتها إلى 120 ميغاوات، تمهيدًا لإدخال المحطة بقدرتها الكاملة في غضون فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وقال وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، خلال حفل تدشين العمل التجريبي للمحطة، إن دولة الإمارات "بادرت وقدمت الدعم، والعاصمة عدن وأهلها يستحقون ذلك، وأملنا كبير في أن يتوسع المشروع مستقبًلا، ليجعل عدن من المدن المعتمدة على الطاقة المتجددة والنظيفة".
وأعرب عن سعادة السلطة المحلية في عدن بمشروع الطاقة الشمسية الذي جاء بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، نوار أبكر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن القدرة الإجمالية المتاحة حاليًا لمحطات توليد الكهرباء الحكومية والمستأجرة في عدن تتراوح ما بين 320 - 350 ميغاوات، ستضاف إليها خلال الفترة المقبلة 120 ميغاوات من محطة الطاقة الشمسية.
وتواجه عدن والمحافظات الساحلية المجاورة لها انقطاعًا متصاعدًا للكهرباء صيف كل عام، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة الذي يتجاوز 600 ميغاوات، وسط عجز في الطاقة التوليدية، وانخفاض في توفير مادتي الديزل والمازوت المشغل للمحطات الحكومية والمستأجرة.
وكان وزير الكهرباء والطاقة في اليمن، المهندس مانع بن يمين، قال، في حوار سابق مع "إرم نيوز"، إن المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شركة "مصدر" الإماراتية "ليست مقتصرة فقط على حقل شمسي لإنتاج الطاقة، بل تتضمن خط نقل للطاقة بطول 9 كيلو مترات تقريبًا، لنقل وتصريف الطاقة، وهذا الخط بحدّ ذاته يعتبر مشروعًا استراتيجيًا، حيث كانت عدن تعاني من عدم وجود مشاريع نقل وتصريف للطاقة، وربط شبكي بين مديرياتها".
وأكد أن المنحة الإماراتية ستشمل في مراحلها التالية إنشاء محطات توليد بالطاقة الشمسية في محافظتي شبوة وحضرموت مستقبلًا.