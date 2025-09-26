غداة لقاء ترامب وأردوغان.. الخطوط التركية تعتزم شراء 225 طائرة بوينغ

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، أنها قامت بطلبية مؤكدة لشراء 225 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية، غداة استقبال الرئيس التركي في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ العام 2019.

وتشمل الطلبية 150 طائرة تسلّم، بين العامين 2029 و2034، مع خيار شراء 75 أخرى، على ما قالت الشركة في بيان من دون أن توضح قيمة الصفقة.

وقال الشركة في بيانها: "قرر مجلس الإدارة شراء ما مجموعه 75 طائرة بي787-9 وبي787-10 من بوينغ مع 50 طائرة مؤكدة، وخيار شراء 25 أخرى، مع موعد تسليم بين 2029 و2034" فضلاً عن "150 طائرة 737-8/10 ماكس من بينها 100 طائرة مؤكدة ومع خيار 50 أخرى".

وأشارت الشركة إلى وجود مفاوضات مع "رولز رويس" و"جي إيه ايروسبايس" للحصول على محركات وخدمات صيانة لمحركات" لطائرات بي-787، بحسب وكالة "فرانس بريس".

وأكدت الشركة: "نهدف من خلال هذه الطلبيات إلى تجهيز اسطولنا بالكامل بطائرات الجيل المقبل بحلول العام 2035 مع تعزيز الفاعلية، ودعم نمو سنوي بنسبة 6%".

وأعلنت الخطوط الجوية التركية، في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2023، طلبية لشراء 355 طائرة من "إيرباص" المنافس الأوروبي الرئيس لـ"بوينغ".

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمدة ساعتين، يوم أمس الخميس، في البيت الأبيض، وهي الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى مقر الرئاسة الأمريكية منذ العام 2019.

وامتنعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن استقبال أردوغان في البيت الأبيض.