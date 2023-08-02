تراجع الأسهم الأوروبية واليابانية بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

تراجعت الأسهم الأوروبية واليابانية، اليوم الأربعاء، بعدما خفضت وكالة "فيتش" بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

الأسهم الأوروبية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبا، مع تصدر أسهم التكنولوجيا والسيارات الخسائر، إذ فرّ المستثمرون على مستوى العالم من الأصول العالية المخاطر، بعدما خفضت وكالة "فيتش" بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وهبط المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 1.1 % بحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/ تموز.

وكان المؤشر قد تراجع بنحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، وهو أسوأ يوم له منذ ما يقرب من شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي.