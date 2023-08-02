تراجع الأسهم الأوروبية واليابانية بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
تراجعت الأسهم الأوروبية واليابانية، اليوم الأربعاء، بعدما خفضت وكالة "فيتش" بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
الأسهم الأوروبية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبا، مع تصدر أسهم التكنولوجيا والسيارات الخسائر، إذ فرّ المستثمرون على مستوى العالم من الأصول العالية المخاطر، بعدما خفضت وكالة "فيتش" بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وهبط المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 1.1 % بحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/ تموز.
وكان المؤشر قد تراجع بنحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، وهو أسوأ يوم له منذ ما يقرب من شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وهوى سهم شركة سيمنز هيلثنيرز لصناعة الأجهزة الطبية الأمريكية الألمانية 5.4 % بعد انخفاض غير متوقع في الأرباح التشغيلية الفصلية بسبب تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19.
وهبط سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس 4.1 % رغم رفع توقعاتها للعام بأكمله.
كما سجلت الأسهم اليابانية أكبر تراجع يومي من حيث النسبة المئوية هذا العام، مع انتشار الحذر في الأسواق الآسيوية بعد خفض غير متوقع للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، الأمر الذي أثر سلبا على المعنويات.
وانخفض المؤشر نيكي 2.30 % ليغلق عند 32707.69 نقطة، في أكبر تراجع يومي منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 % إلى 2301.26 نقطة.
وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى ""AA+ من ""AAA، في خطوة أثارت غضب البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين، وتأتي على الرغم من التوصل لحل قبل شهرين لأزمة سقف الدين.
وانخفض مؤشر "إم.إس.سي.آي" الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 2 % ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء يومي منذ فبراير شباط.
وفي اليابان انخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 3.12 %، ونزل سهم "أدفانتست" المصنعة لمعدات فحص الرقائق 4.48 %.
وتراجع سهم نومورا هولدنجز 8 % في أكبر انخفاض يومي منذ مارس/ آذار 2021، على الرغم من تسجيل أكبر شركة سمسرة يابانية قفزة في صافي أرباح الربع الأول.
وتسبب هذا التراجع في انخفاض مؤشر قطاع السمسرة بنحو خمسة بالمئة، ليكون الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.
وخالف سهم تويوتا موتور اتجاه السوق وارتفع 2 % بعد إعلان الشركة أنها حققت ما يقرب من مثلَي أرباحها التشغيلية في الربع الأول من العام.