معدل البطالة الأمريكي يسجلُ "أطول هبوط" منذ نصف قرن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة، ظل تحت مستوى 4 في المئة، لمدة هي الأطول منذ 53 عاما.

وكتب بايدن، في منشور على منصة "إكس" (تويتر)، أن أداءه الاقتصادي ساعد على خلق عدد كبير من الوظائف في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن أنه يتفوق على الرؤساء الستة السابقين للولايات المتحدة، على مستوى المعدل الشهري للوظائف التي يجري إحداثها.

وأشار إلى أن عدد فرص الشغل التي جرى إحداثها منذ توليه السلطة في 20 يناير 2021، وصل إلى 13.4 مليون.

وحل بايدن في المركز الأول من حيث عدد الوظائف المحدثة على أساس شهري، ثم تلاه الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، وبعد ذلك، الرئيس الجمهوري السابق، رونالد ريغن.

ويدافع بايدن باستمرار عن حصيلته الاقتصادية، قائلا إنه وجد تركة ثقيلة لدى توليه السلطة، في إشارة إلى تبعات وباء كورونا، وإرث سلفه، دونالد ترامب.