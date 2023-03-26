مديرة صندوق النقد: المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي "تزايدت"

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في كلمة ألقتها في بكين، اليوم الأحد، إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي "قد تزايدت"، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وأكدت جورجيفا وجهة نظرها بأن "عام 2023 سيكون عامًا آخر مليئًا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 في المئة بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية".