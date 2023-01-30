أسهم التكنولوجيا تقود خسائر أسواق أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، وسط حالة من الترقب قبل سلسلة من اجتماعات ستعقدها بنوك مركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وجاءت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة مثل قطاع التكنولوجيا بين أبرز الخاسرين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش، وتصدر مؤشر التكنولوجيا القطاعات المتراجعة بنسبة 2.1%.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 4.50 و4.75%، بينما سيزيد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.50 و4.0% يوم الخميس.