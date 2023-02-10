استقرار أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في 14 فبراير شباط.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.08 دولار للأوقية، لكنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي سيكون الرابع على التوالي.

وتراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1595.24 دولار. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.98 دولار، لكن من المتوقع أن يسجل الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي.